На Львівщині на шахті "Степова" травмувався гірник
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 22 березня. УНН. У середу о 18:20 в селі Глухів Сокальського району Львівщини на шахті "Степова" через необережність травмувався чоловік. Про це УНН повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.
Як з'ясувалось, шахтареві сорок років. Його зі струсом головного мозку та забійною раною голови госпіталізували у Червоноградську міську лікарню.
Нагадаємо, за даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей затоплюються шахти, внаслідок чого на поверхню виштовхується метан та інші отруйні гази.