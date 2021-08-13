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Во Львовской области медики объявили голодовку: на это отреагировала Денисова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Во Львовской области 18 медиков Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за того, что всему трудовому коллективу не выплачивали заработной платы с апреля этого года. На это в Telegram отреагировала Омбудсмен Людмила Денисова, информирует УНН.

Цитата:

“Дорогие жители Сосновки! Медики нашей больницы отстаивают свою заработанную зарплату, а тем самым и больницу в целом. Они голодают до выполнения требований! Медики также люди, которые хотят иметь средства для жизни. Если медики рассчитаются, найдут другую работу, а возможно и в другом городе, то жителям негде будет получить медицинскую помощь. Медикам — зарплату, а 11-тысячному населению нашего города — больницу”, — написала в Facebook Оксана Гладун.

Детали

По информации медработников, долг перед ними составляет 3 миллиона гривен. Они требуют погасить задолженность вместе с “ковиднимы” доплатами, а также оздоровительными выплатами за этот год.

Среди их требований: перечислить зарплаты 2020 года и компенсации за потерю части заработной платы из-за несоблюдения сроков ее выплаты.

Омбудсмен Людмила Денисова направила письма в Министерство здравоохранения Украины и Государственную службу Украины по вопросам труда, в которых отметила необходимость принять действенные меры, чтобы медицинские работники своевременно получили заработную плату и были обеспечены надлежащими условиями труда.

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