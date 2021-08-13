На Львівщині медики оголосили голодування: на це відреагувала Денісова

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“Дорогі соснівчани! Медики нашої лікарні відстоюють свою зароблену зарплату, а тим самим і лікарню в цілому. Вони голодують до виконання вимог! Медики також люди, які хочуть мати засоби для життя. Якщо медики розрахуються, знайдуть іншу роботу, а можливо й в іншому місті, то мешканцям не буде де отримати медичну допомогу. Медикам — зарплату, а 11-тисячному населенню нашого міста — лікарню”, — написала у Facebook Оксана Гладун.

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За інформацією медпрацівників, борг перед ними становить 3 мільйони гривень. Вони вимагають погасити заборгованість разом із “ковідними” доплатами, а також оздоровчими виплатами за цей рік.

Серед їхніх вимог: перерахувати зарплати за 2020 рік і компенсації за втрату частини заробітної плати через недотримання термінів її виплати.

Омбудсмен Людмила Денісова надіслала листи до Міністерства охорони здоров’я України та Державної служби України з питань праці, у яких наголосила на необхідності вжити дієвих заходів, щоб медичні працівники своєчасно одержали заробітну плату і були забезпечені належними умовами праці.

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