На Львовщине ликвидировали миллионную схему хищения бюджетных средств для переселенцев - СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Во Львовской области Служба безопасности разоблачила масштабную схему хищения государственных средств, предназначенных для помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ведомства, пишет УНН.
Детали
Речь идет о денежной помощи направленной на обеспечение потребностей первой необходимости для внутренне перемещенных лиц, которая была выделена министерством социальной политики Украины.
Отмечается, что из-за созданного преступного механизма, только по одному из эпизодов, сумма ущерба нанесенного государству составляет почти один миллион гривен.
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"Как установили оперативники, одному из субъектов хозяйствования со Львовщины, согласно поданным предложениям в рамках государственной программы, было выделено около 9 млн грн. Однако предприниматель безосновательно присвоил бюджетные средства, потому что по факту не предоставил полного объема услуг для обеспечения проживания ВПЛ", - сообщили в СБУ.
Также установлено, что определенное количество лиц на которых человек получал деньги на указанный момент уже находились за границей. Таким образом организованная схема позволила злоумышленнику присвоить почти миллион гривен бюджетных средств.
На основании собранных доказательств злоумышленнику уже объявили о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Ему уже избрана мера пресечения.
Продолжается расследование в отношении других фигурантов производства.
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