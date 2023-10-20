На Львівщині ліквідували мільйонну схему розкрадання бюджетних коштів для переселенців - СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. У Львівській області Служба безпеки викрила масштабну схему розкрадання державних коштів, призначених для допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні. Про це у Facebook повідомляє пресслужба відомства, пише УНН.
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Йдеться про грошову допомогу спрямовану на забезпечення потреб першої необхідності для внутрішньо переміщених осіб, яка була виділена міністерством соціальної політики України.
Зазначається, що через створений злочинний механізм, лише за одним з епізодів, сума збитків завдана державі становить майже один мільйон гривень.
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"Як встановили оперативники, одному з суб’єктів господарювання зі Львівщини, згідно поданих пропозицій в рамках державної програми, було виділено близько 9 млн грн. Проте підприємець безпідставно привласнив бюджетні кошти, бо по факту не надав повного обсягу послуг для забезпечення проживання ВПО", - повідомили у СБУ.
Також встановлено, що певна кількість осіб на яких чоловік отримував гроші на вказаний момент вже перебували за кордоном. Таким чином організована схема дала змогу зловмиснику привласнити майже мільйон гривень бюджетних коштів.
На підставі зібраних доказів зловмиснику вже оголосили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Йому вже обрано запобіжний захід.
Триває розслідування щодо інших фігурантів провадження.
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