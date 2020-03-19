Во Львовской области госпитализирован еще один человек с подозрением на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировано еще одного человека с подозрением на коронавирус COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"Это мужчина 1973 года рождения из Радеховского района. Ранее, с подозрением на коронавирус был госпитализирован его сын. Сейчас проводятся обследования пациента, анализы на COVID-19 будут отобраны, после чего их отправят в Киев", - говорится в сообщении.
"Всего с подозрением на коронавирус во Львовской области во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализированы 27 человек", - отмечается в сообщении.
Сообщается, что у всех пациентов клинические проявления острой респираторной инфекции.
"Состояние всех больных - стабильное. Реанимационные палаты готовы к госпитализации пациентов. Инфекционная больница работает в усиленном режиме", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в целом во Львовской области с подозрением на COVID-19 обратилось 34 человека.
Как сообщалось, в Харькове находится более 20 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Напомним, в Житомире зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 у мужчины, который вернулся из-за границы.