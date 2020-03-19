На Львівщині госпіталізовано ще одну особу з підозрою на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано ще одну особу з підозрою на коронавірус COVID-19. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"Це чоловік 1973 року народження з Радехівського району. Раніше, з підозрою на коронавірус було госпіталізовано його сина. Зараз проводяться обстеження пацієнта, аналізи на COVID-19 будуть відібрані, після чого їх відправлять в Київ", - йдеться в повідомленні.
"Загалом з підозрою на коронавірус на Львівщині у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню госпіталізовано 27 осіб",- зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що у всіх пацієнтів є клінічні прояви гострої респіраторної інфекції.
"Стан усіх хворих - стабільний. Реанімаційні палати готові до госпіталізації пацієнтів. Інфекційна лікарня працює в посиленому режимі", - зазначається в повідомленні.
Окрім того, загалом на Львівщині із підозрою на COVID-19 звернулося 34 особи.
Як повідомлялося, у Харкові перебуває понад 20 людей з підозрою на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Нагадаємо, у Житомирі зафіксовано перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 у чоловіка, що повернувся з-за кордону.