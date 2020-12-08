Во Львовской области двухлетний мальчик, играя спичкой, поджег себя и погиб
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 8 декабря. УНН. Во Львовской области двухлетний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУНП во Львовской области.
"Сегодня, 8 декабря, около девяти часов утра в полицию поступило сообщение о том, что в городе Жидачив погиб малолетний мальчик", сообщили в полиции.
По данным пресс-службы, на месте происшествия правоохранители установили, что погибший - мальчик возрастом 2 года 8 месяцев, проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом.
"... предварительно установлено, что мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда. Когда произошла трагедия, дети находились сами - без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Около девяти часов утра в дом пришла их тетя - она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию. Как в дальнейшем установили врачи, мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Несмотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось", - сообщили в полиции.
По факту следователи Жидачивского отделения полиции, под процессуальным руководством Стрыйской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.
Двое других детей, которые были в доме, доставлены в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.