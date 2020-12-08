На Львівщині дворічний хлопчик, граючись сірником, підпалив себе і загинув

“Сьогодні, 8 грудня, близько дев’ятої години ранку в поліцію надійшло повідомлення про те, що в місті Жидачів загинув малолітній хлопчик”, повідомили у поліції.

За даними пресслужби, на місці події правоохоронці встановили, що загиблий — хлопчик віком 2 роки 8 місяців, проживав у будинку разом з матір’ю, чотирирічною сестрою та шестирічним братом.

“... попередньо встановлено, що хлопчик бавився сірниками і в якийсь момент на ньому зайнявся одяг. Коли сталась трагедія, діти перебували самі — без нагляду дорослих, оскільки матір була на роботі. Близько дев’ятої години ранку в будинок прийшла їхня тітка — вона викликала медиків та повідомила про подію у поліцію. Як в подальшому встановили лікарі, хлопчик отримав термічні опіки та отруївся продуктами горіння. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати життя дитини не вдалось”, — повідомили у поліції.

За фактом слідчі Жидачівського відділення поліції, за процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ст.166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — обмеження волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Двоє інших дітей, які були у будинку, доставлені у лікарню для медогляду — загрози їх життям немає.