В полиции сообщили подробности обрушения моста через Днестр

"Сегодня в 17:25 в Жидачевский отдел поступила информация от диспетчера ГСЧС района, о том, что на автодороге Стрый-Тернополь-Знаменка в селе Залески Жидачевского района через реку Днестр обвалилась 1/4 моста. На место выехала группа реагирования патрульной полиция, следственно-оперативная группа. Было установлено, что полностью прекращено движение транспорта. Пострадавших в результате обвала нет ", - отметила С.Добровольская.

Также она добавила, что уже определены пути объезда. Так, мост можно объехать через населенные пункты Старый Раздел, Новый Раздел Николаевского района и через села Подднестряны, Жировое Жидачевского района.

На месте работают правоохранители, которые помогают водителям и регулируют движение.

Напомним, 27 февраля в Киеве обвалился Шулявский мост .