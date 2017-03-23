В полиции сообщили подробности обрушения моста через Днестр
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Вечером 23 марта в селе Залески, что в Жидачевском районе Львовской области, частично обрушился мост через реку Днестр. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сообщила пресс-секретарь ГУНП Львовской области Светлана Добровольская.
"Сегодня в 17:25 в Жидачевский отдел поступила информация от диспетчера ГСЧС района, о том, что на автодороге Стрый-Тернополь-Знаменка в селе Залески Жидачевского района через реку Днестр обвалилась 1/4 моста. На место выехала группа реагирования патрульной полиция, следственно-оперативная группа. Было установлено, что полностью прекращено движение транспорта. Пострадавших в результате обвала нет ", - отметила С.Добровольская.
Также она добавила, что уже определены пути объезда. Так, мост можно объехать через населенные пункты Старый Раздел, Новый Раздел Николаевского района и через села Подднестряны, Жировое Жидачевского района.
На месте работают правоохранители, которые помогают водителям и регулируют движение.
Напомним, 27 февраля в Киеве обвалился Шулявский мост .