У поліції повідомили подробиці обвалу мосту через Дністер на Львівщині

“Сьогодні о 17:25 до Жидачівського відділу поступила інформація від диспетчера ДСНС району про те, що на автодорозі Стрий-Тернопіль-Знам’янка в селі Заліски Жидачівського району через річку Дністер обвалилась 1/4 моста. На місце виїхала група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група. Було встановлено, що повністю припинено рух транспорту. Потерпілих внаслідок обвалу немає”, — зазначила С.Добровольська.

Також вона додала, що вже визначено шляхи об’їзду. Так, міст можна об’їхати через населені пункти Старий Розділ, Новий Розділ Миколаївського району та через села Піддністряне, Жирова Жидачівського району.

На місці працюють правоохоронці, які допомагають водіям і регулюють рух.

Нагадаємо, 27 лютого у Києві обвалився Шулявський міст.