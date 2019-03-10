Во Львовской области больше 12 часов не могут потушить огонь на свалке
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 марта. УНН. Спасатели Львовской области больше 12 часов не могут потушить пожар на свалке в Новояворовске. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает УНН.
"По состоянию на сейчас подразделения продолжают работать. Как было ранее отмечено, сложность заключается в том, что водоисточник находится ориентировочно на расстоянии 1 км", - сообщили в ГСЧС.
Напомним, сегодня в 07:14 в службу спасения во Львовской области поступило сообщение о возгорании свалки вблизи г. Новояворовск.
К ликвидации пожара привлекли 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.