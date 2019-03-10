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На Львівщині більше 12 годин не можуть загасити вогонь на сміттєзвалищі

На Львівщині більше 12 годин не можуть загасити вогонь на сміттєзвалищі

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 березня. УНН. Рятувальники Львівщини більше 12 годин не можуть загасити пожежу на сміттєзвалищі у Новояворівську. Про це повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області, передає УНН.

"Станом на зараз підрозділи продовжують працювати. Як було раніше зазначено, складність полягає в тому, що вододжерело знаходиться орієнтовно на відстані 1 км",- повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні о 07:14 до служби порятунку у Львівській області надійшло повідомлення про загоряння сміттєзвалища поблизу м. Новояворівськ.

До ліквідації пожежі залучили 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

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