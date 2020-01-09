Во Львовской области автобус врезался в фуру: три человека погибли

КИЕВ. 9 января. УНН. Во Львовской области водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.