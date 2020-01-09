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Во Львовской области автобус врезался в фуру: три человека погибли

Во Львовской области автобус врезался в фуру: три человека погибли

Киев  •  УНН

 • 12499 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Во Львовской области водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в фуру. В результате ДТП погибли три человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Так, ДТП произошло сегодня, 9 января, около 2:30, в селе Бартатов Городокского района Львовской области.

"Как предварительно установили правоохранители, 46-летний житель Ивано-Франковской области, находясь за рулем микроавтобуса Volkswagen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со седловым тягачем Mercedes под управлением 30-летнего иностранца. В результате столкновения на месте дорожно-транспортного происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса - 38-летний житель Ивано-Франковской области и мужчина, личность которого устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также по данным полиции, еще один пассажир микроавтобуса, 46-летний житель Ивано-Франковской области, с места происшествия был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Водитель транспортного средства Volkswagen получил травмы и госпитализирован в больницу. Вскоре суд изберет ему меру пресечения.

По данному факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится досудебное расследование.

Отмечается, что правоохранители задержали в порядке ст. 208 УПК Украины 46-летнего жителя Ивано-Франковской области, который руководил микроавтобусом Volkswagen.

Напомним, в Днепре водителя легковушки ослепило солнце, вследствие чего он не справился с управлением и врезался в фуру. В ДТП погиб пассажир легковушки.

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