На Львівщині автобус врізався у фуру: троє людей загинуло

КИЇВ. 9 січня. УНН. На Львівщині водій автобуса не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та врізався у фуру. Внаслідок ДТП загинуло троє людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.