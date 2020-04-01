Во Львовской области у 89 человек подозревают коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. Во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 89 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.
"По состоянию на сейчас, во Львовской области с подозрением на коронавирус есть 89 человек. В семи пациентов - положительный результат теста на коронавирус. Три человека находятся на лечении в отделении интенсивной терапии", - говорится в сообщении.
Также сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 44 человека.
"На самоизоляции находятся 114 человек. За все время выписано - 87 пациентов. Состояние всех больных - средней тяжести или близкое к удовлетворительному. У 4-х пациентов - тяжелое. Один пациент на аппарате ИВЛ", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в период с 23:50 ч 31 марта в 9:00 часов 1 апреля, в области с подозрением на коронавирусную инфекцию за ночь никто не обращался.
Напомним, во Львовской области инфицированные родственники первой пациентки, которая выздоровела от COVID-19, также идут на поправку.