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На Львівщині у 89 осіб підозрюють коронавірус

На Львівщині у 89 осіб підозрюють коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Львівщині з підозрою на коронавірус є 89 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 89 осіб. У семи пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Три особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.

Також зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 44 особи.

"На самоізоляції знаходяться 114 осіб. За увесь час виписано - 87 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів - важкий. Один пацієнт на апараті ШВЛ", - зазначається у повідомленні.

Окрім того, у період з 23:50 год 31 березня до 9:00 години 1 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію за ніч ніхто не звертався.

Нагадаємо, на Львівщині інфіковані родичі першої пацієнтки, яка видужала від COVID-19, також йдуть на поправку.

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