На Львівщині у 89 осіб підозрюють коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. На Львівщині з підозрою на коронавірус є 89 осіб. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.
"Станом на зараз, на Львівщині з підозрою на коронавірус є 89 осіб. У семи пацієнтів - позитивний результат тесту на коронавірус. Три особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії", - йдеться у повідомленні.
Також зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні - 44 особи.
"На самоізоляції знаходяться 114 осіб. За увесь час виписано - 87 пацієнтів. Стан усіх хворих - середньої важкості або близький до задовільного. У 4-х пацієнтів - важкий. Один пацієнт на апараті ШВЛ", - зазначається у повідомленні.
Окрім того, у період з 23:50 год 31 березня до 9:00 години 1 квітня, в області з підозрою на коронавірусну інфекцію за ніч ніхто не звертався.
Нагадаємо, на Львівщині інфіковані родичі першої пацієнтки, яка видужала від COVID-19, також йдуть на поправку.