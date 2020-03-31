На Львівщині інфіковані родичі першої пацієнтки, яка видужала від COVID-19, також йдуть на поправку
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Син та чоловік першої одужалої від коронавірусу жінки у Львові також отримали перші негативні тести. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.
"Мер Львова поспілкувався з жінкою, яка першою в місті одужала від COVID-19; у її чоловіка та сина, які також хворіли, попередні повторні тестування також показали негативний результат, сьогодні очікуємо на остаточний", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що чоловік, який захворів першим у Львові, також сьогодні очікує на остаточні результати.
Нагадаємо, на Львівщині зафіксували перше одужання від коронавірусу.