Во Львовской области инфицированные родственники первой пациентки, выздоровевшей от COVID-19, также идут на поправку
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Сын и муж первой оправившейся от коронавируса женщины во Львове также получили первые негативные тесты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета.
"Мэр Львова пообщался с женщиной, которая первой в городе оправилась от COVID-19, у ее мужа и сына, которые также болели, предыдущие повторные тестирования также показали отрицательный результат, сегодня ожидаем окончательный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина, который заболел первым во Львове, также сегодня ожидает на окончательные результаты.
Напомним, во Львовской области зафиксировали первый случай выздоровления от коронавируса.