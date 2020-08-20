Во Львовской области 19-летняя девушка заболела ботулизмом
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 августа. УНН. Во Львовской области, в Пустомытовском районе, 19-летняя девушка заболела ботулизмом. Об этом сообщила главный епидемиолог Львовской области Наталья Тимко, передает корреспондент УНН.
"Во Львовской области еще один случай ботулизма. Заболела 19-летняя девушка, которая потребляла вяленую рыбу. На следующий день после лакомства возникла сухость в ротоглотке, нарушение зрения, дальше нарушение глотания и дыхания. Сейчас ее спасают в Пустомытовской ЦРБ. Введено антитоксин противоботулинический гептавалентный. Состояние тяжелое", - сообщила Наталья Тимко.
Напомним, в Харьковской области две женщины заболели ботулизмом.