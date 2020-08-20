На Львівщині 19-річна дівчина захворіла на ботулізм
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Львівщині, у Пустомитівському районі, дев‘ятнадцятирічна дівчина захворіла на ботулізм. Про це повідомила головна епідеміологиня Львівщини Наталія Тімко, передає кореспондент УНН.
“На Львівщині ще один випадок ботулізму. Захворіла 19-річна дівчина, яка споживала в'ялену рибу. На наступний день після ласування виникла сухість в ротоглотці, порушення зору, далі порушення ковтання і дихання. Зараз її рятують у Пустомитівській ЦРЛ. Введено антитоксин протиботулінічний гептавалентний. Стан важкий”, — повідомила Наталія Тімко.
Нагадаємо, на Харківщині дві жінки захворіли ботулізмом.