На Львівщині 19-річна дівчина захворіла на ботулізм

“На Львівщині ще один випадок ботулізму. Захворіла 19-річна дівчина, яка споживала в'ялену рибу. На наступний день після ласування виникла сухість в ротоглотці, порушення зору, далі порушення ковтання і дихання. Зараз її рятують у Пустомитівській ЦРЛ. Введено антитоксин протиботулінічний гептавалентний. Стан важкий”, — повідомила Наталія Тімко.

Нагадаємо, на Харківщині дві жінки захворіли ботулізмом.