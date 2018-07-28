Во Львовской области 10-летний мотоциклист въехал в поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Во Львовской области молодой мотоциклист столкнулся с поездом. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции области, передает УНН.
“Ребенок госпитализирован в одну из больниц Львова”, — говорится в сообщении.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 28 июля, в 11:10 на железнодорожном переезде в селе Старое Село, Пустомытовского района.
Установлено, что произошло столкновение кроссового мотоцикла под управлением 10-летнего львовянина и пассажирского поезда сообщением “Киев — Ивано-Франковск”. По словам машиниста, парень ехал в шлеме и на звуковые сигналы не реагировал.
Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Напомним, 6 июля в Житомирской области произошел ряд ДТП с травмированием троих детей.