На Львівщині 10-річний мотоцикліст в’їхав у поїзд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. На Львівщині малолітній мотоцикліст зіштовхнувся з поїздом. Про це повідомив відділ комунікацій поліції області, передає УНН.
“Дитину госпіталізовано в одну з лікарень Львова”, — йдеться у повідомленні.
Дорожньо-транспортна пригода трапилася у суботу, 28 липня, об 11:10 на залізничному переїзді в селі Старе Село, Пустомитівського району.
Встановлено, що сталося зіткнення кросового мотоцикла під керуванням 10-річного львів’янина та пасажирського поїзда зі сполученням “Київ — Івано-Франківськ”. За словами машиніста, хлопець їхав в шоломі і на звукові сигнали не реагував.
Наразі поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 6 липня на Житомирщині сталась низка ДТП із травмуванням трьох дітей.