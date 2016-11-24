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На луганском направлении боевики 14 раз обстреливали позиции сил АТО

Киев • УНН

 • 6516 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. За сутки на луганском направлении незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреливали украинских военных, причем трижды - с использованием тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.

На луганском направлении боевики 14 раз обстреливали позиции сил АТО

"На луганском направлении, после 14:00 враг нарушал режим прекращения огня в районе Крымского, Новоалександровки и Новозвановки. Оккупанты активно применяли тяжелое вооружение. Общее количество обстрелов там также возросло. И за сутки на луганском направлении оно составляет 14 вражеских обстрелов. В трех случаях враг применял тяжелое вооружение", - сообщил он.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.

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