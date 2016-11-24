На луганском направлении боевики 14 раз обстреливали позиции сил АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За сутки на луганском направлении незаконные вооруженные формирования 14 раз обстреливали украинских военных, причем трижды - с использованием тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузянык, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении, после 14:00 враг нарушал режим прекращения огня в районе Крымского, Новоалександровки и Новозвановки. Оккупанты активно применяли тяжелое вооружение. Общее количество обстрелов там также возросло. И за сутки на луганском направлении оно составляет 14 вражеских обстрелов. В трех случаях враг применял тяжелое вооружение", - сообщил он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО погиб один украинский военнослужащий.