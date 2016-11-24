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На луганському напрямку бойовики 14 разів обстрілювали позиції сил АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. За добу на луганському напрямку незаконні збройні формування 14 разів обстрілювали українських воїнів, при чому тричі – з використанням важкого озброєння. Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

На луганському напрямку бойовики 14 разів обстрілювали позиції сил АТО

“На Луганському напрямку, після 14:00 ворог порушував режим припинення вогню в районі Кримського, Новоолександрівки та Новозванівки. Окупанти активно застосовували важке озброєння. Загальна кількість обстрілів там також зросла. І за добу на луганському напрямку вона становить 14 ворожих обстрілів. У трьох випадках ворог застосовував важке озброєння”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.

Українські Національні Новини

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