На луганському напрямку бойовики 14 разів обстрілювали позиції сил АТО

“На Луганському напрямку, після 14:00 ворог порушував режим припинення вогню в районі Кримського, Новоолександрівки та Новозванівки. Окупанти активно застосовували важке озброєння. Загальна кількість обстрілів там також зросла. І за добу на луганському напрямку вона становить 14 ворожих обстрілів. У трьох випадках ворог застосовував важке озброєння”, — повідомив він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинув один український військовослужбовець.