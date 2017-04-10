На Луганщине задержали организатора масштабных газовых афер

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51811 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105028 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161688 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118954 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118041 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113372 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104835 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107223 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103706 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155091 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

Визит генсека ОБСЕ в москву: в МИД отреагировали

11 марта, 18:11 • 49171 просмотра
В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

В Одессе прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы

11 марта, 18:28 • 75604 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113506 просмотра
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 29146 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 21717 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 113506 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 150006 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 158549 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 155094 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 154663 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 112450 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 122420 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 128996 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 129159 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 133751 просмотра
Актуальное
На Луганщине задержали организатора масштабных газовых афер

На Луганщине задержали организатора масштабных газовых афер

Киев  •  УНН

 • 12224 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области местного жителя, который был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались деньги ДК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины". Его подозревают в нанесении ущерба государству на более, чем 20 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались деньги ДК" Газ Украины "и НАК" Нафтогаз Украины. Оперативники спецслужбы, в частности установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти 60 млн гривен. По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

В сентябре 2016 года злоумышленник, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры, сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске на Луганщине, куда он прибыл по личным делам.

Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.366, ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие. В сообщении отмечается, что упомянутые сделки осуществлялись во времена президентства В.Януковича.

Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла 53 млрд долл. на газовых сделках.

 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы