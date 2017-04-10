На Луганщине задержали организатора масштабных газовых афер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Луганской области местного жителя, который был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались деньги ДК "Газ Украины" и НАК "Нафтогаз Украины". Его подозревают в нанесении ущерба государству на более, чем 20 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Правоохранители установили, что житель Северодонецка был руководителем фиктивной фирмы, через которую отмывались деньги ДК" Газ Украины "и НАК" Нафтогаз Украины. Оперативники спецслужбы, в частности установили факт незаконного завладения этой коммерческой структурой государственным сжиженным газом почти 60 млн гривен. По заключению экспертов, в результате сделки госбюджет недополучил более 20 млн гривен", - говорится в сообщении.
В сентябре 2016 года злоумышленник, который скрывался в России, был объявлен в розыск. По поручению Генеральной прокуратуры, сотрудники СБУ задержали мужчину в Старобельске на Луганщине, куда он прибыл по личным делам.
Дельцу объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.366, ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие. В сообщении отмечается, что упомянутые сделки осуществлялись во времена президентства В.Януковича.
Как сообщал УНН, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за последние 10 лет Украина потеряла 53 млрд долл. на газовых сделках.