На Луганщині затримали організатора масштабних газових оборудок
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Співробітники Служби безпеки України затримали у Луганській області місцевого мешканця, який був керівником фіктивної фірми, через яку відмивалися гроші ДК "Газ України" та НАК "Нафтогаз України". Його підозрюють у завданні збитків державі на понад 20 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Правоохоронці встановили, що мешканець Сєвєродонецька був керівником фіктивної фірми, через яку відмивалися гроші ДК "Газ України" та НАК "Нафтогаз України. Оперативники спецслужби, зокрема встановили факт незаконного заволодіння цією комерційною структурою державним скрапленим газом на майже 60 млн гривень. За висновками експертів, у результаті оборудки держбюджет недоотримав понад 20 млн гривень",- йдеться у повідомленні.
У вересні 2016 року зловмисника, який переховувався в Росії, було оголошено у розшук. За дорученням Генеральної прокуратури, співробітники СБУ затримали чоловіка у Старобільську на Луганщині, куди він прибув за особистими справами.
Ділку оголошено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч. 2 ст. 205,ч.2 ст.366, ч.3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство. У повідомленні зазначено, що згадані оборудки здійснювалися за часів президентства В.Януковича.
Як повідомляв УНН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що за останні 10 років Україна втратила 53 млрд дол. на газових оборудках.