На Луганщине враг накапливает силы, чтобы осуществить наступление на двух направлениях

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“У нас остается стабильно тяжелая ситуация. Обстрелам подвергаются все населенные пункты Луганской области. Самые горячие у нас города - это Рубежное и Попасная, там внутри города идут постоянные позиционные бои. Враг не продвигается, поэтому, учитывая то что не могут продавить нашу оборону, они обстреливают все подряд - Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Попасная и Горная общины находятся под огнем ежедневно - как минометами, так артиллерией и самолетами. "Грады”, “Ураганы”,” Смерчи "- здесь прилетает все постоянно", - сказал Гайдай.

Детали

По его словам, в среду каждый район города Лисичанск обстреляли из артиллерии, очень много гражданских погибли.

Председатель ОВА рассказал, как недавно снаряд попал в частный дом, в результате погиб двухлетний ребенок.

Он добавил, что на Луганщине нет ни одного необстрелянного населенного пункта.

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“Сейчас враг накапливает силы, чтобы провести наступательные действия на Луганщине в двух направлениях - это Попасная и между Рубежным и Кременной. Атаки они не останавливают. Каждый день отбивают наши защитники по несколько наступлений. Постоянно они теряют десятки людей, кучу техники. Но все равно свежемобилизованными людьми забрасывают и забрасывают наши позиции. Они пытаются хоть как-то этими свежемобилизованными продавить нашу защиту, а потом уже пойдут Л/ДНР-овцы и чеченцы, которые воюют на стороне россии”, - пояснил Гайдай.

Добавим

Он добавил также, что пока до Рубежного и Попасной гуманитарные грузы довезти невозможно из-за обстрелов.

Каждый день в области продолжается эвакуация. Однако, отмечает глава ОВА, гуманитарных коридоров как таковых нет.

“Мы несколько раз договаривались о гуманитарных коридорах, но все равно обстреливают территорию, обстреливают автобусы по дороге”, - добавил он.

Ранее

Председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай сообщал, что оккупанты начинают завозить много техники в область, в регионе значительно усиливаются обстрелы.