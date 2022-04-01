На Луганщині ворог накопичує сили, щоб здійснити наступ на двох напрямках

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“У нас залишається стабільно важка ситуація. Обстрілам піддаються всі населенні пункти Луганської області. Найгарячіші у нас міста – це Рубіжне і Попасна, там всередині міста йдуть постійні позиційні бої. Ворог не просувається, тому, враховуючи те що не можуть продавити нашу оборону, вони обстрілюють все підряд – Лисичанськ, Сєверодонецьк, Рубіжне, Попасна і Гірська громади знаходяться під вогнем щоденно – як мінометами, так артилерією і літаками. “Гради”, “Урагани”, “Смерчі” – тут прилітає все постійно”, - сказав Гайдай.

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За його словами, у середу кожний район міста Лисичанськ обстріляли з артилерії, дуже багато цивільних осіб загинуло.

Голова ОВА розповів, як нещодавно снаряд потрапив у приватний будинок, в результаті загинула дворічна дитина.

Він додав, що на Луганщині немає жодного необстріляного населеного пункту.

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“Зараз ворог накопичує сили, щоб провести наступальні дії на Луганщині в двох напрямках – це Попасна і між Рубіжним і Кремінною. Атаки вони не зупиняють. Кожного дня відбивають наші захисники по декілька наступів. Постійно вони втрачають десятки людей, купу техніки. Але все одно свіжемобілізованими людьми закидують і закидують наші позиції. Вони намагаються хоча б якось цими свіжемобілізованими продавити наш захист, а потім вже підуть Л/ДНР-івці та чеченці, які воюють на боці росії”, - пояснив Гайдай.

Додамо

Він додав також, що наразі до Рубіжного і Попасної гуманітарні вантажі довезти неможливо через обстріли.

Кожного дня в області триває евакуація. Однак, зазначає голова ОВА, гуманітарних коридорів як таких немає.

“Ми декілька разів домовлялись щодо гуманітарних коридорів, але все одно обстрілюють територію, обстрілюють автобуси по дорозі”, - додав він.

Раніше

Голова Луганської обласної державної адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що окупанти починають завозити багато техніки в область, в регіоні значно посилюються обстріли.