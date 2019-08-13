В Луганской области разоблачили мошенницу, которая обманывала пенсионеров
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Луганской области задержали злоумышленницу, которая приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег завладевала их сбережениями. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Так, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Лисичанского отдела полиции разоблачили 36-летнюю жительницу Харьковской области, в г. Лисичанск, которая представляясь работником пенсионного фонда, под предлогом обмена денег обманывала пенсионеров.
Злоумышленница приходила к пенсионерам и под предлогом замены старых денег, которые якобы выходят из обращения, на новые, завладевала их сбережениями.
Следователями уже доказана причастность женщины к двум фактам мошеннических действий. У подозреваемой изъяты вещественные доказательства — сувенирные денежные купюры совокупным номиналом 100 тысяч грн.
По данным фактам открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Следственные действия продолжаются.
Напомним, в Киеве квартирная мошенница обманула женщину на 1 миллион гривен.