У Києві квартирна шахрайка ошукала жінку на 1 мільйон гривень

"Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до Дарницького районного суду обвинувальний акт відносно 58-річної киянки, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, зловмисниця, користуючись довірою своєї знайомої, яка бажала придбати нерухомість у Києві, запропонувала їй допомогу в придбанні 2 квартир в новобудовах за ціною нижче ринкової. Низьку вартість житла жінка обґрунтовувала начебто наявними у неї зв’язками в державних установах.

Таким чином зловмисниця переконала потерпілу придбати 2 квартири на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Отримавши бажану суму жінка, не маючи наміру та можливостей виконати взяті зобов’язання, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Дії зловмисниці, яка до цього 6 разів притягувалася до кримінальної відповідальності, кваліфіковано за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За вчинене обвинуваченій загрожує покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть шахраїв, які заволоділи квартирами професора з фізики.