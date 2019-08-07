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У Києві квартирна шахрайка ошукала жінку на 1 мільйон гривень

У Києві квартирна шахрайка ошукала жінку на 1 мільйон гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. У столиці шахрайка, користуючись довірою своєї знайомої, яка бажала придбати нерухомість у Києві, ошукала жінку на понад 1 млн гривень Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"Київською місцевою прокуратурою №2 скеровано до Дарницького районного суду обвинувальний акт відносно 58-річної киянки, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі понад 1 мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, зловмисниця, користуючись довірою своєї знайомої, яка бажала придбати нерухомість у Києві, запропонувала їй допомогу в придбанні 2 квартир в новобудовах за ціною нижче ринкової. Низьку вартість житла жінка обґрунтовувала начебто наявними у неї зв’язками в державних установах.

Таким чином зловмисниця переконала потерпілу придбати 2 квартири на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Отримавши бажану суму жінка, не маючи наміру та можливостей виконати взяті зобов’язання, розпорядилася грошовими коштами на власний розсуд, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Дії зловмисниці, яка до цього 6 разів притягувалася до кримінальної відповідальності, кваліфіковано за ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

За вчинене обвинуваченій загрожує покарання від 5 до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві судитимуть шахраїв, які заволоділи квартирами професора з фізики.

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