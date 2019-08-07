В Киеве квартирная мошенница обманула женщину на 1 миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В столице мошенница, пользуясь доверием своей знакомой, которая хотела приобрести недвижимость в Киеве, обманула женщину на более 1 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
"Киевской местной прокуратурой №2 направлено в Дарницкий районный суд обвинительный акт в отношении 58-летней киевлянки, которая мошенническим путем завладела денежными средствами потерпевшей в сумме более 1 миллиона гривен", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, злоумышленница, пользуясь доверием своей знакомой, которая хотела приобрести недвижимость в Киеве, предложила ей помощь в приобретении 2 квартир в новостройках по цене ниже рыночной. Низкую стоимость жилья женщина обосновывала имеющимися у нее связями в государственных учреждениях.
Таким образом злоумышленница убедила потерпевшую приобрести 2 квартиры на общую сумму более 1 млн. гривен.
Получив желаемую сумму женщина, не имея намерения и возможностей исполнить взятые обязательства, распорядилась денежными средствами по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб в особо крупных размерах.
Действия злоумышленницы, которая до этого 6 раз привлекалась к уголовной ответственности, квалифицированы по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).
За совершенное обвиняемой грозит наказание от 5 до 12 лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве будут судить мошенников, которые завладели квартирами профессора физики.