На Луганщині викрили шахрайку, яка ошукувала пенсіонерів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Луганській області затримали зловмисницю, яка приходила до пенсіонерів та під приводом заміни старих грошей заволодівала їх заощадженнями. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Так, у ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Лисичанського відділу поліції викрили 36-річну мешканку Харківської області, яка в м. Лисичанськ, представляючись працівником пенсійного фонду, під приводом обміну грошей обдурювала пенсіонерів.
Зловмисниця приходила до пенсіонерів та під приводом заміни старих грошей, які нібито виходять з обігу, на нові, заволодівала їх заощадженнями.
Слідчими вже доведено причетність жінки до двох фактів шахрайських дій. У підозрюваної вилучено речові докази — сувенірні грошові купюри сукупним номіналом 100 тисяч грн.
За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, у Києві квартирна шахрайка ошукала жінку на 1 мільйон гривень.