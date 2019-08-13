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На Луганщині викрили шахрайку, яка ошукувала пенсіонерів

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Луганській області затримали зловмисницю, яка приходила до пенсіонерів та під приводом заміни старих грошей заволодівала їх заощадженнями. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Так, у ході проведення оперативно-розшукових заходів співробітники Лисичанського відділу поліції викрили 36-річну мешканку Харківської області, яка в м. Лисичанськ, представляючись працівником пенсійного фонду, під приводом обміну грошей обдурювала пенсіонерів.

Зловмисниця приходила до пенсіонерів та під приводом заміни старих грошей, які нібито виходять з обігу, на нові, заволодівала їх заощадженнями.

Слідчими вже доведено причетність жінки до двох фактів шахрайських дій. У підозрюваної вилучено речові докази — сувенірні грошові купюри сукупним номіналом 100 тисяч грн.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство). Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, у Києві квартирна шахрайка ошукала жінку на 1 мільйон гривень.

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