В Луганской области проведут мероприятия по противодействию террористической и диверсионной угрозам

"В связи с проведением 31 июля и 1 августа 2018 превентивных мер по противодействию террористической и диверсионной угрозам в городе Лисичанск Луганской области, Командование Объединенных сил призывает жителей города не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и и прочее. В случае необходимости передвижения в другие районы города, во избежание недоразумений, просим обязательно иметь при себе документы удостоверяющие личность (паспорт, водительское удостоверение, справка об обучении и т.д.)", - сообщили в штабе ООС.

В штабе добавили, что все действия происходят в рамках действующего законодательства и санкционированные Командующим Объединенных сил генерал-лейтенантом Наев.

"Ситуация с антитеррористической угрозой находится под контролем. В случае получения информации о причастности неизвестных лиц в ДРГ или террористических подразделений боевиков, немедленно сообщайте на адрес дежурных служб: 3 Управление ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях, тел. ном.: 0645-26-81-10; Главного Управления национальной полиции в Луганской области, тел. ном.: 102, 0645-24-20-42. Просим не паниковать и соблюдать требования личной безопасности", - добавили в ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Боевики 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. Запрещено Минскими договоренностями вооружение не применялось.