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На Луганщині проведуть заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам

Київ • УНН

 • 7678 перегляди

КИЇВ. 30 липня. УНН. З 31 липня по 01 серпня 2018 включно, у місті Лисичанськ Луганської області, будуть проводитись превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам. Про це в мережі Facebook повідомив прес-служба штабу ООС, передає УНН.

“У зв’язку із проведенням 31 липня та 01 серпня 2018 року превентивних заходів з протидії терористичній та диверсійній загрозам в місті Лисичанськ Луганської області, Командування Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і та інше. У разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)”, — повідомили у штабі ООС.

У штабі додали, що усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Наєвим.

“Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем. У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергових служб: 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел. ном.: 0645-26-81-10; Головного Управління національної поліції в Луганській області, тел. ном.: 102, 0645-24-20-42. Просимо не панікувати та дотримуватися вимог особистої безпеки”, — додали в ООС.

Нагадаємо, минулої доби, 29 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.

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