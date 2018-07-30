На Луганщині проведуть заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. З 31 липня по 01 серпня 2018 включно, у місті Лисичанськ Луганської області, будуть проводитись превентивні заходи з протидії терористичній та диверсійній загрозам. Про це в мережі Facebook повідомив прес-служба штабу ООС, передає УНН.
“У зв’язку із проведенням 31 липня та 01 серпня 2018 року превентивних заходів з протидії терористичній та диверсійній загрозам в місті Лисичанськ Луганської області, Командування Об’єднаних сил закликає мешканців міста не покидати без нагальної потреби своїх домівок, дотримуватися правил особистої безпеки та поводження з підозрілими предметами, вибухонебезпечними речовинами і та інше. У разі необхідності пересування в інші райони міста, з метою уникнення непорозумінь, просимо обов’язково мати при собі документи що посвідчують особу (паспорт, посвідчення водія, довідка про навчання та інше)”, — повідомили у штабі ООС.
У штабі додали, що усі дії відбуваються у рамках чинного законодавства та санкціоновані Командувачем Об’єднаних сил генерал-лейтенантом Наєвим.
“Ситуація з антитерористичною загрозою знаходиться під контролем. У випадку отримання інформації про причетність невідомих осіб до ДРГ або терористичних підрозділів бойовиків, негайно повідомляйте на адресу чергових служб: 3 Управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, тел. ном.:
Нагадаємо, минулої доби, 29 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Заборонене Мінськими домовленостями озброєння не застосовувалося.