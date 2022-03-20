На Луганщине эвакуировали почти 12,5 тыс. человек
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Тремя гуманитарными коридорами из Луганщины эвакуированы почти 12,5 тысяч человек. За вчера удалось спасти 670 человек. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.
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"Гуманитарным коридором, несмотря на все попытки "освободителей" сорвать эвакуацию, вчера удалось спасти еще 670 жителей Луганской области. Сложнее всего было вывозить людей из Попасной и Рубежного, ведь здесь боевые действия не прекращались", — сообщил Гайдай.
По его словам, спасая земляков, руководитель Попаснянской городского военно-гражданской администрации Николай Ханатов получил контузию.
"Ценой сверхусилий политическое руководство государства договаривается с рашистами о "режимы тишины", ведь жизнь каждого украинца бесценна. Всего тремя гуманитарными коридорами из Луганщины нам удалось вывезти почти 12,5 тысяч мирных жителей", — написал Гайдай.
Напомним
19 марта сообщалось, что гуманитарными коридорами эвакуированы 6 623 человека.
Добавим
Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил, что в оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупанты объявили мобилизацию мужчин до 65 лет.