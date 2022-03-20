На Луганщине эвакуировали почти 12,5 тыс. человек

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"Гуманитарным коридором, несмотря на все попытки "освободителей" сорвать эвакуацию, вчера удалось спасти еще 670 жителей Луганской области. Сложнее всего было вывозить людей из Попасной и Рубежного, ведь здесь боевые действия не прекращались", — сообщил Гайдай.



По его словам, спасая земляков, руководитель Попаснянской городского военно-гражданской администрации Николай Ханатов получил контузию.

"Ценой сверхусилий политическое руководство государства договаривается с рашистами о "режимы тишины", ведь жизнь каждого украинца бесценна. Всего тремя гуманитарными коридорами из Луганщины нам удалось вывезти почти 12,5 тысяч мирных жителей", — написал Гайдай.

Напомним

19 марта сообщалось, что гуманитарными коридорами эвакуированы 6 623 человека.



Добавим

Генеральный штаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил, что в оккупированных Донецкой и Луганской областях оккупанты объявили мобилизацию мужчин до 65 лет.



