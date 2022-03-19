Гуманітарними коридорами сьогодні евакуювали 6 623 людини - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 6 623 людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.
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За словами Тимошенка, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини.
Також з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати до Запоріжжя.
Автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9.00 на площі перед міським спорткомплексом.
Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00.
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З Київської області евакуйовано 1 820 людей.
З Луганської області евакуйовано 675 людей.
"В населені пункти Луганщини доставлено продукти та медикаменти", - додав Тимошенко.