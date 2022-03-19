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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Гуманітарними коридорами сьогодні евакуювали 6 623 людини - ОП

Гуманітарними коридорами сьогодні евакуювали 6 623 людини - ОП

Київ • УНН

 • 62535 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Сьогодні гуманітарними коридорами евакуйовано 6 623 людини. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, передає УНН.

Деталі

За словами Тимошенка, з Маріуполя до Запоріжжя виїхали 4 128 людей, з яких 1 172 дитини.

Також з Мангуша до Бердянська мікроавтобусами перевезено майже 500 маріупольців, які завтра зранку зможуть виїхати до Запоріжжя.

Автобуси для евакуації з Бердянська будуть очікувати завтра з 9.00 на площі перед міським спорткомплексом.

Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00.

Додамо

З Київської області евакуйовано 1 820 людей.

З Луганської області евакуйовано 675 людей.

"В населені пункти Луганщини доставлено продукти та медикаменти", - додав Тимошенко.

Українські Національні Новини

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