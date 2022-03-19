Гуманитарными коридорами сегодня эвакуировали 6 623 человека - ОП

Детали

По словам Тимошенко, из Мариуполя в Запорожье выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.

Также из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать в Запорожье.

Автобусы для эвакуации из Бердянска будут ожидать завтра с 9.00 на площади перед городским спорткомплексом.

Отправление в Запорожье планируется в 11.00.

Добавим

Из Киевской области эвакуированы 1 820 человек.

Из Луганской области эвакуированы 675 людей.

"В населенные пункты Луганщины доставлены продукты и медикаменты", - добавил Тимошенко.