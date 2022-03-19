Гуманитарными коридорами сегодня эвакуировали 6 623 человека - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Сегодня гуманитарными коридорами эвакуированы 6 623 человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
По словам Тимошенко, из Мариуполя в Запорожье выехали 4 128 человек, из которых 1 172 ребенка.
Также из Мангуша в Бердянск микроавтобусами перевезено почти 500 мариупольцев, которые завтра утром смогут выехать в Запорожье.
Автобусы для эвакуации из Бердянска будут ожидать завтра с 9.00 на площади перед городским спорткомплексом.
Отправление в Запорожье планируется в 11.00.
Добавим
Из Киевской области эвакуированы 1 820 человек.
Из Луганской области эвакуированы 675 людей.
"В населенные пункты Луганщины доставлены продукты и медикаменты", - добавил Тимошенко.