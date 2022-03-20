На Луганщині евакуювали майже 12,5 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Трьома гуманітарними коридорами з Луганщини евакуйовані майже 12,5 тисяч людей. За вчора вдалося врятувати 670 осіб. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає УНН.
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«Гуманітарним коридором, попри усі намагання «асвабадітєлєй» зірвати евакуацію, учора вдалося врятувати ще 670 мешканців Луганської області. Найскладніше було вивозити людей з Попасної та Рубіжного, адже тут бойові дії не припинялись», - повідомив Гайдай.
За його словами, рятуючи земляків, керівник Попаснянської міської військово-цивільної адміністрації Микола Ханатов отримав контузію.
«Ціною надзусиль політичне керівництво держави домовляється із рашистами про «режими тиші», адже життя кожного українця безцінне. Загалом трьома гуманітарними коридорами з Луганщини нам вдалось вивезти майже 12,5 тисяч мирних мешканців», - написав Гайдай.
Нагадаємо
19 березня повідомлялося, що гуманітарними коридорами евакуйовано 6 623 людини.
Додамо
Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в окупованих Донецькій та Луганській областях окупанти оголосили мобілізацію чоловіків до 65 років.