"Мэру" оккупированного Бердянска Запорожской области сообщено подозрение в коллаборационизме.
В Луганской области четыре мэра оказались предателями – глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Четверо председателей населенных пунктов Луганской области перешли на сторону российских оккупантов. Об этом в Facebook сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай.
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"Среди глав общин имеем четырех предателей в Рубежном, Меловом, Марковцы, Станицы Луганской. На этих людях после победы увидим, как работает закон о коллаборантах", — написал Гайдай.
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