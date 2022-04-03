На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Четверо очільників населених пунктів Луганської області перейшли на бік російських окупантів. Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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"Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", — написав Гайдай.
Нагадаємо
"Меру" окупованого Бердянська Запорізької області повідомлено про підозру у колабораціонізмі.