На Луганщині чотири мери виявилися зрадниками – голова ОВА

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"Серед голів громад маємо чотирьох зрадників у Рубіжному, Міловому, Марківці, Станиці Луганській. На цих особах після перемоги побачимо, як працює закон про колаборантів", — написав Гайдай.

Нагадаємо

"Меру" окупованого Бердянська Запорізької області повідомлено про підозру у колабораціонізмі.