На Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с участием 8 издательств

13 марта на Лондонской книжной ярмарке откроется украинский стенд с 8 издательствами. Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

13 марта в рамках Лондонской книжной ярмарки откроется украинский стенд, который представит работы 8 издательств из Украины, среди которых Издательство Старого Льва, Учебная книга - Богдан, CP Publishing, АССА, Tianachu, Ранок, Наш формат и SNOWDROP.

Также в рамках украинского стенда в International Markets Theatre в 10:00 начнется панельная дискуссия под названием "Power of people". Участниками мероприятия станут выдающиеся представители украинской культурной и литературной сцены:

- Олеся Хромейчук - культурный менеджер, писательница, редактор, директор Украинского Института в Лондоне;

- Ольга Муха - культуролог, проектный менеджер и куратор в сфере культуры и образования, член PEN Ukraine;

- Дэвид Патрикаракос - писатель, военный корреспондент, аналитик;

- Ирина Старовойт - поэтесса, эссеистка, доцент кафедры культурологии Украинского католического университета;

- Эмма Грэм-Харрисон - старший корреспондент по международным вопросам британских газет The Guardian и Observer.

Напомним

Лондонская книжная ярмарка ежегодно привлекает более 25 000 профессионалов издательского дела, а в этом году организаторы подготовили более 100 семинарских сессий с участием известных издателей, писателей, иллюстраторов, переводчиков и лидеров мнений из книжной сферы.

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