На левобережье Херсонщины оккупанты отказываются регистрировать смерть от утопления
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Во временно оккупированных районах Херсонщины, в частности на левобережье, оккупантам дали приказ не регистрировать смертельные случаи от утоплений. Об этом рассказал представитель Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона, пишет УНН.
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"У них есть приказ регистрировать, что это проблемы с сердцем. Родственники говорят: "Что, человек увидел воду и у него остановилось сердце?" Также есть случаи, люди видят, как они, когда находят тела, вывозят их в неизвестном направлении", - сказал спикер.
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Эвакуационные мероприятия на левом берегу затопленной Херсонщины оккупанты не проводят. В то время, как украинская сторона эвакуирует жителей правобережья и сообщает об уже 16 погибших.