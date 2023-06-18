На левобережье Херсонщины оккупанты отказываются регистрировать смерть от утопления

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"У них есть приказ регистрировать, что это проблемы с сердцем. Родственники говорят: "Что, человек увидел воду и у него остановилось сердце?" Также есть случаи, люди видят, как они, когда находят тела, вывозят их в неизвестном направлении", - сказал спикер.

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Эвакуационные мероприятия на левом берегу затопленной Херсонщины оккупанты не проводят. В то время, как украинская сторона эвакуирует жителей правобережья и сообщает об уже 16 погибших.