На лівобережжі Херсонщини окупанти відмовляються реєструвати смерть від утоплення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. У тимчасово окупованих районах Херсонщини, зокрема на лівобережжі, окупантам дали наказ не реєструвати смертельні випадки від утоплень. Про це розповів речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону, пише УНН.
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"В них є наказ реєструвати, що це проблеми з серцем. Родичі кажуть: "Що, людина побачила воду і в неї зупинилося серце?" Також є випадки, люди бачать, як вони, коли знаходять тіла, вивозять їх в невідомому напрямку", - сказав речник.
Доповнення
Евакуаційні заходи на лівому березі затопленої Херсонщини окупанти не проводять. У той час, як українська сторона евакуює мешканців правобережжя та повідомляє про вже 16 загиблих.