В новогоднюю ночь полиция выезжала на вызовы о пиротехнике: не подтвердились

В ночь с 31 декабря на 1 января линия 112 обработала более трех тысяч трехсот сообщений, среди которых были и о использовании пиротехники, пишет УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины.

Детали

В частности, в период с 23:00 до 05:00 полиция обработала 1167 вызовов, среди которых были и сообщения об использовании пиротехнических средств, которые, однако, не нашли подтверждения.

Утром 1 января столица подверглась ракетной атаке врага. В результате падения обломков были повреждены здания, а также есть пострадавшие граждане. На месте события работают все необходимые службы для ликвидации последствий.

Напомним

Правоохранители ранее заявляли, что будут доставлять в отделения лиц, нарушающих комендантский час в Новый год. В настоящее время за нарушение комендантского часа ответственность отсутствует, но Кабмин внес законопроект о штрафах.