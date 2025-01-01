У новорічну ніч поліція виїжджала на виклики про піротехніку: не підтвердилися

У ніч з 31 грудня на 1 січня лінія 112 обробила понад три тисячі трьохсот повідомлень, серед яких були і про використання піротехніки, пише УНН з посилання на Патрульну поліцію України.

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Зокрема, у період з 23:00 до 05:00 поліція опрацювала 1167 викликів, серед яких були й повідомлення про використання піротехнічних засобів, які, однак, не знайшли підтвердження.

Вранці 1 січня столиця зазнала шахедну атаки ворога. Внаслідок падіння уламків сталися пошкодження будівель, а також є травмовані громадяни. На місці події працюють всі необхідні служби для ліквідації наслідків.

Нагадаємо

Правоохоронці раніше заявляли, що доставлятимуть до відділків осіб, які порушуватимуть комендантську годину на Новий рік. Наразі за порушення комендантської години відповідальність відсутня, але Кабмін вніс законопроєкт про штрафи.