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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 34320 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 50148 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 53739 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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На линии разграничения в очередях стоят 180 автомобилей

На линии разграничения в очередях стоят 180 автомобилей

Киев  •  УНН

 • 7586 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось 180 транспортных средств. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники уточняют, что транспортные средства стоят в очередях на таких КПВВ: "Майорское" - 20/60; "Марьинка" - 30/40; "Новотроицкое" - 10/10; "Гнутово" - 10/0.

В общем за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекли 25,6 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств.

Три автомобиля, которыми перевозили товары на временно оккупированную территорию Украины с нарушениями, обнаружили вчера пограничники Донецкого и Краматорского отрядов. Транспортными средствами наши соотечественники пытались через КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" незаконно перевезти более 400 пачек контрабандных сигарет на общую сумму более 14 тысяч гривен, партию медикаментов, стоимость которых устанавливается, и наличные средства в размере 60 тысяч долларов США и 13 тысяч гривен. Граждан и найден товар переданы компетентным органам для принятия правового решения.

Кроме того, в КПВВ "Станица Луганская" правоохранители Лисичанского отряда обнаружили у двух гражданок Украины, которые направлялись из ТОТУ, частично поддельные паспортные документы. По данным случаев к ЧП направлено уведомление об обнаружении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст.358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов). Лица переданы сотрудникам Станично-Луганского ОП ГУНП Украины в Луганской области.

Также за минувшие сутки в контрольных пунктах въезда-выезда "Станица Луганская" и "Майорское" сотрудники пограничного ведомства зафиксировали 3 случая предложение денежных вознаграждений, общей суммой 500 гривен и в виде ваучера пополнения счета мобильного оператора, для беспрепятственного пересечения линии разграничения. Нрушители переданы представителям Национальной полиции.

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