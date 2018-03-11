На лінії розмежування у чергах стоять 180 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася 180 транспортних засобів. Про це УНН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
Прикордонники уточнюють, що транспортні засоби стоять у чергах на таких КПВВ: “Майорське” — 20/60; “Мар’їнка” — 30/40; “Новотроїцьке” — 10/10; “Гнутове” — 10/0.
Загалом протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування перетнули 25,6 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів.
Три автомобілі, якими перевозили товари до тимчасово окупованої території України з порушеннями, виявили учора прикордонники Донецького та Краматорського загонів. Транспортними засобами наші співвітчизники намагалися через КПВВ “Новотроїцьке” й “Майорське” незаконно перевезти більше 400 пачок контрабандних сигарет на загальну суму понад 14 тисяч гривень, партію медикаментів, вартість яких встановлюється, та готівкові кошти у розмірі 60 тисяч доларів США та 13 тисяч гривень. Громадян та знайдений товар передано компетентним органам для прийняття правового рішення.
Крім того, у КПВВ “Станиця Луганська” правоохоронці Лисичанського загону виявили у двох громадянок України, які прямували з ТОТУ, частково підроблені паспортні документи. По даним випадкам до НП направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 КК України (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів). Осіб передано співробітникам Станично-Луганського ВП ГУНП України в Луганській області.
Також минулої доби в контрольних пунктах в’їзду-виїзду “Станиця Луганська” та “Майорське” співробітники прикордонного відомства зафіксували 3 випадки пропонування грошових винагород, загальною сумою 500 гривень та у вигляді ваучера поповнення рахунку мобільного оператора, для безперешкодного перетину лінії розмежування. Наразі порушників передано представникам Національної поліції.