На лечение в страны ЕС эвакуировали еще около 50 украинцев

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"На этой неделе удалось эвакуировать 48 пациентов и доставить их на специализированное лечение в медучреждения Польши, Испании, Дании, Бельгии, Нидерландов, Норвегии и Франции", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, в группе есть пациенты с минно-взрывными травмами, которые они получили в результате вражеских обстрелов, а также гражданские с онкологическими заболеваниями. В частности, это люди из Киевской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской и Полтавской областей.

Украинцев транспортируют от больницы в прифронтовой территории через львовский медицинский хаб до аэродрома в Польше. Далее воздушные госпитали или специальный авиатранспорт перевозят пациентов в страны Европы.

Напомним

Украинцы, пострадавшие от полномасштабного вторжения россии, могут получить лечение и реабилитацию за границей. Для этого нужно связаться со своим семейным врачом или самостоятельно заполнить заявку на сайте Минздрава в разделе "Гражданам".