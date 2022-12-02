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На лікування до країн ЄС евакуювали ще майже 50 українців

На лікування до країн ЄС евакуювали ще майже 50 українців

Київ • УНН

 • 1324795 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Ще 48 постраждалих від повномасштабної війни українців вивезли на лікування до європейських медичних закладів. Про це повідомляє пресслужба МОЗ, інформує УНН.

Цитата

"Цього тижня вдалося евакуювати 48 пацієнтів та доправити їх на спеціалізоване лікування до медзакладів Польщі, Іспанії, Данії, Бельгії, Нідерландів, Норвегії та Франції", -ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, у групі є пацієнти з мінно-вибуховими травмами, які вони дістали внаслідок ворожих обстрілів, а також цивільні з онкологічними захворюваннями. Зокрема, це люди з Київщини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини та Полтавщини. 

Українців транспортують від лікарні у прифронтовій території через львівський медичний хаб до аеродрому в Польщі. Далі повітряні госпіталі чи спеціальний авіатранспорт перевозять пацієнтів у країни Європи.

Нагадаємо

Українці, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії, можуть отримати лікування та реабілітацію за кордоном. Для цього потрібно зв'язатися зі своїм сімейним лікарем або самостійно заповнити заявку на сайті МОЗ у розділі "Громадянам".

Українські Національні Новини

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